Омич будет сидеть в колонии всю жизнь и еще два месяца

Ранее мужчина был осужден по ч. «а», «в» ч.2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц, а также малолетнего либо иного лица, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением. За эти тяжкие преступления его приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. По данным Города55, речь идет о мужчине, который летом 2021 года вырезал семью из пяти человек в Хакассии.