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Омич будет сидеть в колонии всю жизнь и еще два месяца

15 сентября 08:34
Фото: 1MI

Омич получил дополнительный срок к пожизненному заключению

Мужчину приговорили к максимальному сроку за жестокое убийство, а потом решили добавить еще два месяца за другое преступление.

Ранее мужчина был осужден по ч. «а», «в» ч.2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц, а также малолетнего либо иного лица, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением. За эти тяжкие преступления его приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. По данным Города55, речь идет о мужчине, который летом 2021 года вырезал семью из пяти человек в Хакассии.

Впрочем, в начале сентября Советский районный суд рассмотрел в его отношении еще одно дело, на этот раз административное — за нарушение административного надзора. Ранее мужчина вышел из колонии после предыдущего срока и должен был отметиться в правоохранительных органах, но не прибыл в положенный срок.

Суд признал его виновным и по совокупности преступлений добавил еще два месяца к назначенному ранее пожизненному сроку, сообщили в Советском районом суде.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Суд#Приговор
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