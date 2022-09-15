Омич будет сидеть в колонии всю жизнь и еще два месяца

Ранее мужчина был осужден по ч. «а», «в» ч.2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц, а также малолетнего либо иного лица, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением. За эти тяжкие преступления его приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. По данным Города55, речь идет о мужчине, который летом 2021 года вырезал семью из пяти человек в Хакассии.
Впрочем, в начале сентября Советский районный суд рассмотрел в его отношении еще одно дело, на этот раз административное — за нарушение административного надзора. Ранее мужчина вышел из колонии после предыдущего срока и должен был отметиться в правоохранительных органах, но не прибыл в положенный срок.
Суд признал его виновным и по совокупности преступлений добавил еще два месяца к назначенному ранее пожизненному сроку, сообщили в Советском районом суде.