Мошенничество «Межоблгаза», тренерский штаб «Авангарда» и крупный штраф. Омск сегодня

Новость № 1. Руководство ООО «Межоблгаз» уличили в крупном мошенничестве. Теперь на них заведено уголовное дело. По данным региональной прокуратуры, «Межоблгаз» похитил у потребителей порядка 1.3 млн рублей за подключение к газу, которое должно быть бесплатным.