Мошенничество «Межоблгаза», тренерский штаб «Авангарда» и крупный штраф. Омск сегодня

Новость № 1. Руководство ООО «Межоблгаз» уличили в крупном мошенничестве. Теперь на них заведено уголовное дело. По данным региональной прокуратуры, «Межоблгаз» похитил у потребителей порядка 1.3 млн рублей за подключение к газу, которое должно быть бесплатным.
Новость №2. «ОмскВодоканал» получил крупный штраф за то, что использовал хозяйственные объекты в водоохранной зоне Иртыша без специальных фильтров. За загрязнение реки компания получила штраф в 500 тысяч рублей.
Новость № 3. В ближайшее время в тренерском штабе команды «Авангард» произойдут изменения. Об этом рассказал председатель совета директоров омского хоккейного клуба. И первое кадровое решение уже приняли: «слабым звеном» объявили ассистента главного тренера.