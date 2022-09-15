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Мошенничество «Межоблгаза», тренерский штаб «Авангарда» и крупный штраф. Омск сегодня

15 сентября 14:18
Фото: 1MI
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Руководство ООО «Межоблгаз» уличили в крупном мошенничестве. Теперь на них заведено уголовное дело. По данным региональной прокуратуры, «Межоблгаз» похитил у потребителей порядка 1.3 млн рублей за подключение к газу, которое должно быть бесплатным.

Возбуждено уголовное дело: омский «Межоблгаз» уличили в крупном мошенничестве
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Новость №2. «ОмскВодоканал» получил крупный штраф за то, что использовал хозяйственные объекты в водоохранной зоне Иртыша без специальных фильтров. За загрязнение реки компания получила штраф в 500 тысяч рублей.

«ОмскВодоканал» оштрафовали на полмиллиона за загрязнение Иртыша
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Новость № 3. В ближайшее время в тренерском штабе команды «Авангард» произойдут изменения. Об этом рассказал председатель совета директоров омского хоккейного клуба. И первое кадровое решение уже приняли: «слабым звеном» объявили ассистента главного тренера.

В омском «Авангарде» анонсировали изменения в тренерском штабе после серии поражений
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#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Итоги#Омск#Омская область#Уголовное дело#Мошенничество#Хоккейная академия авангард
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