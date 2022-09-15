Мэр сибирского города предложил создать «заячий катафалк» для безбилетников

По его словам, эта «газель» будет подъезжать к местам, где стоят проверяющие. Те будут останавливать автобусы и проверять у пассажиров билеты. Тех, кто не оплатил проезд, будут сопровождать в «заячий катафалк», и там будут «разбираться».