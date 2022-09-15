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Мэр сибирского города предложил создать «заячий катафалк» для безбилетников

15 сентября 16:50
Фото: 1MI
Спорное предложение сделал мэр Новокузнецка в прямом эфире.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире местного телеканала посетовал на количество безбилетников в общественном транспорте. Он объявил, что в городе начинается «охота за «зайцами», и для этого там запустят «заячий катафалк», сообщает «Сибдепо».

«Начиная с пятницы (16 сентября — прим.ред.:), по городу будет ходить „заячий катафалк“. Это газель. Она будет чёрная с красными полосками, там будут нарисованы заячьи уши», — заявил мэр Новокузнецка.

По его словам, эта «газель» будет подъезжать к местам, где стоят проверяющие. Те будут останавливать автобусы и проверять у пассажиров билеты. Тех, кто не оплатил проезд, будут сопровождать в «заячий катафалк», и там будут «разбираться».

«Ну и надо уважительно относиться к животным, вернее, к „зайцам“. Надо с ними в тепле разбираться, протоколы составлять. А те, кто будет противиться, тех будут передавать полиции», — добавил чиновник.

Он также заявил, что фамилии «зайцев» будут объявлять в прямом эфире.

#Екатерина Чаплинская#Общество#Новости#Новокузнецк#Транспорт#Безбилетники
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