Мать отравившегося на сборах ребенка рассказала о произошедшем

Как рассказала мать одного из юных спортсменов, отравившегося в подмосковном лагере, юноша накануне поужинал и лег спать, ночью почувствовал себя плохо и начал жаловаться на боли в животе. Что именно давали спортсменам на ужин, он не рассказал, однако отметил, что в меню был салат.