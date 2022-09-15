Мать отравившегося на сборах ребенка рассказала о произошедшем

Как рассказала мать одного из юных спортсменов, отравившегося в подмосковном лагере, юноша накануне поужинал и лег спать, ночью почувствовал себя плохо и начал жаловаться на боли в животе. Что именно давали спортсменам на ужин, он не рассказал, однако отметил, что в меню был салат.
Родители юноши не общались с организаторами сборов, однако, по словам матери спортсмена, с ней связывался по телефону тренер сына, который успокоил ее и сказал, что ребенок чувствует себя хорошо. О самочувствии других спортсменов женщине ничего не известно.
Накануне стало известно, что семь юных спортсменов обратились в больницу с признаками отравления. Все они жили на базе ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России». Обстоятельства произошедшего проверит прокуратура Московской области.