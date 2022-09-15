«Дедлайн Рябыкин не перешел»: Крылов высказался о работе тренера омского «Авангарда»

Сегодня омский «Авангард» на льду в Нур-Султане проведет шестую игру в регулярном чемпионате КХЛ с «Барысом». За три часа до матча председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов во время прямой линии ответил на самый популярный сейчас вопрос – о судьбе главного тренера команды Дмитрия Рябыкина.
«Справится Рябыкин или не справится? Есть, наверно, некая линия, какой-то дедлайн, после которого нужно будет какие-то решения принимать. Но мы еще не дошли до этой линии 100 процентов», – заявил Крылов.
При этом, как объяснил топ-менеджер, эта черта – не какой-то временной отрезок.
«Это не время, а скорее понимание: есть динамика в изменении ситуации или ее нет. Я уже назвал сегменты, над которыми надо работать и улучшать. Соответственно, если в этих сегментах будет улучшение, мы это увидим, если этого не произойдет, то понятно, что мы команда, которая должна рассчитывать на самые высокие места, не может себе позволить долгое время для экспериментов», – намекнул Александр Крылов.
Напомним, что, как ранее сообщал Город55, сам Дмитрий Рябыкин не боится увольнения.