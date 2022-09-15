«Дедлайн Рябыкин не перешел»: Крылов высказался о работе тренера омского «Авангарда»

Сегодня омский «Авангард» на льду в Нур-Султане проведет шестую игру в регулярном чемпионате КХЛ с «Барысом». За три часа до матча председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов во время прямой линии ответил на самый популярный сейчас вопрос – о судьбе главного тренера команды Дмитрия Рябыкина.