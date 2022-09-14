В театральной акции "В первом ряду" общества "Знание" примут участие 150 коллективов

Алла Манилова, статс-секретарь, замминистра культуры РФ, также поприветствовала участников акции «В первом ряду» рассказав, что прежде в стране не проводилось мероприятий, подобных этому, и ребятам повезло стать зрителями — первопроходцами в закулисье театра. Заместитель министра отметила, что этот и остальные проекты общества «Знание» имеют большое значение, так как выполняют очень важную функцию — способствуют просвещению молодежи. Поэтому Минкультуры РФ будет всячески содействовать проектам общества. Помимо этого, Алла Манилова обратилась к региональным и федеральным российским театрам с призывом присоединиться к акции, так как проект будет способствовать их развитию и расширению аудитории.