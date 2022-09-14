В театральной акции "В первом ряду" общества "Знание" примут участие 150 коллективов

Участники акции получат возможность посетить мастер-классы по актерскому мастерству, прослушать лекции, побывать на экскурсиях. Также ребята примут участие в творческих встречах с театральными деятелями, которые откроют молодежи закулисье театров.
В акции принимают участие 150 коллективов российских театров, будут проведены 750 тематических встреч для молодежи. Ребята смогут встретиться не только с именитыми актерами и режиссерами, но также и с работниками других профессий, таких как гримеры, костюмеры и прочие. Акция пройдет в 99 городах, в ней задействовано восемь федеральных округов России. Чтобы стать участником акции, нужно выбрать интересующее мероприятие и пройти онлайн-регистрацию, доступную всем желающим на сайте общества «Знание», пишет Vostokmedia.com.
Церемония открытия акции «В первом ряду» в Театре на Бронной была доступна онлайн зрителям всей Российской Федерации в прямом эфире на сайте общества «Знание» и в группе соцсети “ВКонтакте”. На церемонии ко всем зрителям обратился с речью Максим Древаль, гендиректор общества «Знание». Он отметил, что с момента перезагрузки в течение полутора лет общество «Знание» не останавливало эксперименты по поиску новых форм для демонстрации молодежи всей увлекательности процесса познания.
Алла Манилова, статс-секретарь, замминистра культуры РФ, также поприветствовала участников акции «В первом ряду» рассказав, что прежде в стране не проводилось мероприятий, подобных этому, и ребятам повезло стать зрителями — первопроходцами в закулисье театра. Заместитель министра отметила, что этот и остальные проекты общества «Знание» имеют большое значение, так как выполняют очень важную функцию — способствуют просвещению молодежи. Поэтому Минкультуры РФ будет всячески содействовать проектам общества. Помимо этого, Алла Манилова обратилась к региональным и федеральным российским театрам с призывом присоединиться к акции, так как проект будет способствовать их развитию и расширению аудитории.
Елена Мироненко, директор Театра на Бронной, в своей речи поприветствовала слушателей и рассказала о том, что театр был открыт недавно, пережив масштабную реставрацию. По ее словам, теперь театр стал не только одним из самых красивых, но и одним из самых технологичных в Российской Федерации.
Информационным партнером акции «В первом ряду» выступает медиахолдинг 1MI.