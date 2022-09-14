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В театральной акции "В первом ряду" общества "Знание" примут участие 150 коллективов

14 сентября 18:18
В Театре на Бронной в столице РФ начались мероприятия всероссийской просветительской акции «В первом ряду», инициированной Российским обществом «Знание». В акции, которая пройдет с 14 сентября по 5 октября, принимает участие вся страна.

Участники акции получат возможность посетить мастер-классы по актерскому мастерству, прослушать лекции, побывать на экскурсиях. Также ребята примут участие в творческих встречах с театральными деятелями, которые откроют молодежи закулисье театров. 

 

В акции принимают участие 150 коллективов российских театров, будут проведены 750 тематических встреч для молодежи. Ребята смогут встретиться не только с именитыми актерами и режиссерами, но также и с работниками других профессий, таких как гримеры, костюмеры и прочие. Акция пройдет в 99 городах, в ней задействовано восемь федеральных округов России. Чтобы стать участником акции, нужно выбрать интересующее мероприятие и пройти онлайн-регистрацию, доступную всем желающим на сайте общества «Знание», пишет Vostokmedia.com. 

 

Церемония открытия акции «В первом ряду» в Театре на Бронной была доступна онлайн зрителям всей Российской Федерации в прямом эфире на сайте общества «Знание» и в группе соцсети “ВКонтакте”. На церемонии ко всем зрителям обратился с речью Максим Древаль, гендиректор общества «Знание». Он отметил, что с момента перезагрузки в течение полутора лет общество «Знание» не останавливало эксперименты по поиску новых форм для демонстрации молодежи всей увлекательности процесса познания. 

 

Алла Манилова, статс-секретарь, замминистра культуры РФ, также поприветствовала участников акции «В первом ряду» рассказав, что прежде в стране не проводилось мероприятий, подобных этому, и ребятам повезло стать зрителями — первопроходцами в закулисье театра. Заместитель министра отметила, что этот и остальные проекты общества «Знание» имеют большое значение, так как выполняют очень важную функцию — способствуют просвещению молодежи. Поэтому Минкультуры РФ будет всячески содействовать проектам общества. Помимо этого, Алла Манилова обратилась к региональным и федеральным российским театрам с призывом присоединиться к акции, так как проект будет способствовать их развитию и расширению аудитории.

 

Елена Мироненко, директор Театра на Бронной, в своей речи поприветствовала слушателей и рассказала о том, что театр был открыт недавно, пережив масштабную реставрацию. По ее словам, теперь театр стал не только одним из самых красивых, но и одним из самых технологичных в Российской Федерации. 

Информационным партнером акции «В первом ряду» выступает медиахолдинг 1MI.

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