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В Омской области с завода по обработке древесины похитили станки на полмиллиона

14 сентября 01:39
Фото: 1MI

С омского завода по обработке древесины украли станки за 500 тысяч рублей

Злоумышленники воспользовались тем, что предприятие временно законсервировали.

В Омской области завели уголовное дело из-за кражи 30 электродвигателей для деревообрабатывающих станков. Сумма ущерба составила 500 тыс рублей.

В полицию обратился сторож, который охранял территорию временно законсервированного производства древесины. Мужчина увидел автомобиль «Нива», на котором приехали злоумышленники. Ему удалось запомнить номер машины, а также направление, в котором она уехала.

Полицейские выяснили, что к преступлению могут быть причастны 25-летний парень и 28-летний мужчина, который был ранее судим за пьяное вождение. Они работали в одной фирме водителем и слесарем соответственно.

Полицейские выяснили, что они пробрались в одно из производственных помещений, взломав замок. В течение двух дней они вывозили похищенное и складывали в гараже, после чего собирались все продать. Электродвигатели вернули владельцу.

Фото: УМВД России по Омской области
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Полиция#Уголовное дело#Кража
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