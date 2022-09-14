В Омской области с завода по обработке древесины похитили станки на полмиллиона

В Омской области завели уголовное дело из-за кражи 30 электродвигателей для деревообрабатывающих станков. Сумма ущерба составила 500 тыс рублей.
В полицию обратился сторож, который охранял территорию временно законсервированного производства древесины. Мужчина увидел автомобиль «Нива», на котором приехали злоумышленники. Ему удалось запомнить номер машины, а также направление, в котором она уехала.
Полицейские выяснили, что к преступлению могут быть причастны 25-летний парень и 28-летний мужчина, который был ранее судим за пьяное вождение. Они работали в одной фирме водителем и слесарем соответственно.
Полицейские выяснили, что они пробрались в одно из производственных помещений, взломав замок. В течение двух дней они вывозили похищенное и складывали в гараже, после чего собирались все продать. Электродвигатели вернули владельцу.