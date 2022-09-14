В Омске на Любинском проспекте внезапно пропали фонари

Омский эколог Сергей Костарев рассказал в своем телеграм-канале, что на Любинском проспекте внезапно убрали освещение. Речь идет о фонарях, которые монтировали в тротуары для подсветки фасадов исторических зданий. Накануне стало известно, что они пропали.
«Пару дней назад выкрутили и дырки железками закрыли. Вот и все», — рассказал Сергей Костарев.
В мэрии Омска прокомментировали пропажу фонарей. В пресс-службе ведомства рассказали, что «Омскэлектро» сейчас занимается их заменой, поскольку многие из них вышли строя.
До конца недели на улице появятся новые светильники еще лучше предыдущих. Электрики планируют обновить вдоль улицы Ленина 126 фонарей.
Отметим, что благоустройство Любинского проспекта произошло в 2016 году. Подсветка появилась на улице как раз в тот период.