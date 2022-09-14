В Омске на Любинском проспекте внезапно пропали фонари

Омский эколог Сергей Костарев рассказал в своем телеграм-канале, что на Любинском проспекте внезапно убрали освещение. Речь идет о фонарях, которые монтировали в тротуары для подсветки фасадов исторических зданий. Накануне стало известно, что они пропали.