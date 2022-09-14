Точная дата отопительного сезона, прокуратура в ОмГУ и карантин. Омск в среду

Новость №2. Недавно студенты ОмГУ имени Достоевского подали жалобу на и. о. ректора Сергея Замятина. Это привлекло внимание не только самого руководства вуза, но и надзорных органов. Региональные прокуратура и МЧС решили провести проверку.