Точная дата отопительного сезона, прокуратура в ОмГУ и карантин. Омск в среду

Новость №1. В департаменте городского хозяйства и благоустройства омичам сообщили, когда в Омске стартует отопительный сезон. К 14 сентября к приему тепла готовы более 5 700 многоквартирных домов и 425 объектов соцсферы.
Новость №2. Недавно студенты ОмГУ имени Достоевского подали жалобу на и. о. ректора Сергея Замятина. Это привлекло внимание не только самого руководства вуза, но и надзорных органов. Региональные прокуратура и МЧС решили провести проверку.
Новость №3. В департаменте образования рассказали, что в детских садах закрыли на карантин из-за ОРВИ 12 групп. В школах в свою очередь закрыли семь классов.