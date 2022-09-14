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Точная дата отопительного сезона, прокуратура в ОмГУ и карантин. Омск в среду

14 сентября 14:51
Фото: 1MI
Итоги дня - версия Города55.

Новость №1. В департаменте городского хозяйства и благоустройства омичам сообщили, когда в Омске стартует отопительный сезон. К 14 сентября к приему тепла готовы более 5 700 многоквартирных домов и 425 объектов соцсферы. 

Осталось немного. Омичам объявили дату старта отопительного сезона
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Новость №2. Недавно студенты ОмГУ имени Достоевского подали жалобу на и. о. ректора Сергея Замятина. Это привлекло внимание не только самого руководства вуза, но и надзорных органов. Региональные прокуратура и МЧС решили провести проверку.

Реформы в ОмГУ привлекли внимание прокуратуры
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Новость №3. В департаменте образования рассказали, что в детских садах закрыли на карантин из-за ОРВИ 12 групп. В школах в свою очередь закрыли семь классов. 

Омские школы и детские сады столкнулись с карантином из-за ОРВИ
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#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Итоги#Омск#Омская область#Дети#Прокурорская проверка#Отопление
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