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Спектакль под звездами. В выходные омичам покажут необычное представление в масках

14 сентября 11:23
Фото: 1MI

В Омской крепости покажут "Венецианскую ночь"

Зрители смогут принять участие в постановке.

В субботу, 17 сентября, в преддверии 29 театрального сезона Драматический Лицейский театр проведет на территории Омской крепости необычное представление. Подробности сообщили в пресс-службе городской мэрии. 

Проект «Венецианская ночь» состоится вечером в 20:30. Зрителям покажут спектакль-фьябу Карло Гоцци «Король-Олень» в котором актеры будут играть в итальянских масках. Также у посетителей будет возможность принять участие в тематическом представлении и сделать памятные фото с его героями. 

В антракте гости смогут купить в театральном буфете теплые кофейные напитки и посмотреть файер-шоу от приглашенных участников.

#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омск#Омская область#Театр#Омская крепость
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