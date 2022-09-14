Спектакль под звездами. В выходные омичам покажут необычное представление в масках

Проект «Венецианская ночь» состоится вечером в 20:30. Зрителям покажут спектакль-фьябу Карло Гоцци «Король-Олень» в котором актеры будут играть в итальянских масках. Также у посетителей будет возможность принять участие в тематическом представлении и сделать памятные фото с его героями.