Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Реорганизацию минпрома Омской области отложили еще на месяц

14 сентября 09:29
Фото: Город55
Ведомство собирались разделить еще к 1 августа, но этого до сих пор не случилось.

На портале правовой информации появился указ губернатора Омской области от 12 сентября 2022 года за подписью и. о. главы региона Валерия Бойко, в котором говорится об очередном переносе даты реорганизации министерства промышленности,  связи, цифрового и научно-технического развития Омской области.

На этот раз реорганизацию перенесли на месяц, на 18 октября 2022 года. Согласно предыдущему аналогичному указу, министерство должны были разделить накануне, 13 сентября, а изначально это планировалось сделать еще 1 августа этого года.

Предполагается, что из пока действующей структуры выделят министерство цифрового развития и связи Омской области. Интересно, что в июле в еще не существующем ведомстве вдвое сократили штат сотрудников.

#Ольга Акамова#Политика#Новости#Омская область#Омск#Указ#Реорганизация#Ведомство#Министерство
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10