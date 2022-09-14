Реорганизацию минпрома Омской области отложили еще на месяц

На портале правовой информации появился указ губернатора Омской области от 12 сентября 2022 года за подписью и. о. главы региона Валерия Бойко, в котором говорится об очередном переносе даты реорганизации министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области.
На этот раз реорганизацию перенесли на месяц, на 18 октября 2022 года. Согласно предыдущему аналогичному указу, министерство должны были разделить накануне, 13 сентября, а изначально это планировалось сделать еще 1 августа этого года.
Предполагается, что из пока действующей структуры выделят министерство цифрового развития и связи Омской области. Интересно, что в июле в еще не существующем ведомстве вдвое сократили штат сотрудников.