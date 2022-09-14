Реформы в ОмГУ привлекли внимание прокуратуры

Напомним, в новом учебном году в ОмГУ объединили факультеты, создав четыре новых. Вдобавок к этому в вузе ввели новые правила: на всех занятиях ведется журнал посещаемости, в корпусах закрыли гардеробы, а в общежитиях ввели пропускной режим и заварили мусоропроводы. Также студентов старших курсов заставили переселиться в другие комнаты, освободив определенные этажи для первокурсников. В вузе заверяют, что студенты «отнеслись с пониманием к нововведениям и согласились на переезд в другие комнаты».