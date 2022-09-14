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Реформы в ОмГУ привлекли внимание прокуратуры

14 сентября 09:15
Фото: Город55
После жалоб студентов в соцсетях и в СМИ в университете начались проверки.

Массовые жалобы студентов ОмГУ и создание открытого письма привлекли внимание не только самого руководства вуза, но и надзорных органов. Несмотря на то, что в университете настаивают на законности и правильности решений, региональные прокуратура и МЧС решили провести проверку.

Об этом Городу55 рассказали студенты ОмГУ имени Ф. Д. Достоевского. По их словам, прокуратура и МЧС наведались с проверкой в общежитие. Что именно проверяли надзорные органы, студенты выяснить не смогли.

Источник в областной прокуратуре подтвердил Городу55, что в университете и в общежитиях проводятся проверки, в том числе по жалобам студентов. Подробности и цели проверок не уточняются.

Напомним, в новом учебном году в ОмГУ объединили факультеты, создав четыре новых. Вдобавок к этому в вузе ввели новые правила: на всех занятиях ведется журнал посещаемости, в корпусах закрыли гардеробы, а в общежитиях ввели пропускной режим и заварили мусоропроводы. Также студентов старших курсов заставили переселиться в другие комнаты, освободив определенные этажи для первокурсников. В вузе заверяют, что студенты «отнеслись с пониманием к нововведениям и согласились на переезд в другие комнаты». 

Обновлено: в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области Городу55 подтвердили, что прокуратура начала проверку по жалобам студентов ОмГУ.

«В рамках прокурорской проверки сотрудники МЧС России привлекались в качестве специалистов», — пояснили в ведомстве.
Вешалки вместо гардероба. В ОмГУ ответили на коллективную жалобу от студентов
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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Прокуратура#Проверка#ОмГУ#Прокуратура Омской области#Жалобы#Жалобы студентов
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