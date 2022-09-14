После бабьего лета в Омске может пойти первый снег

Однако, по информации сайта «Гисметео», с 26 сентября потепление начнет отступать. Температура воздуха днем будет колебаться на уровне +8...+9 градусов, а ночью вовсе до +3. В один из дней даже, по предварительным данным синоптиков, возможен снег.

Отметим, что в долговременном прогнозе погоды возможны изменения.