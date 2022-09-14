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После бабьего лета в Омске может пойти первый снег

14 сентября 14:10
Фото: 1MI
В конце сентября потепление начнет отступать.

В Омске до конца следующей недели будет продолжаться бабье лето. На ближайшие дни синоптики передают относительно теплую и сухую погоду. Температура воздуха будет держаться в районе +17 градусов, а в некоторые дни поднимется до +27 градусов.

Однако, по информации сайта «Гисметео», с 26 сентября потепление начнет отступать. Температура воздуха днем будет колебаться на уровне +8...+9 градусов, а ночью вовсе до +3. В один из дней даже, по предварительным данным синоптиков, возможен снег. 

Отметим, что в долговременном прогнозе погоды возможны изменения.

Фото: скриншот сайта "Гисметео"
#Ольга Цветатий#Погода#Новости#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Снег
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