После бабьего лета в Омске может пойти первый снег

В Омске до конца следующей недели будет продолжаться бабье лето. На ближайшие дни синоптики передают относительно теплую и сухую погоду. Температура воздуха будет держаться в районе +17 градусов, а в некоторые дни поднимется до +27 градусов.
Однако, по информации сайта «Гисметео», с 26 сентября потепление начнет отступать. Температура воздуха днем будет колебаться на уровне +8...+9 градусов, а ночью вовсе до +3. В один из дней даже, по предварительным данным синоптиков, возможен снег.
Отметим, что в долговременном прогнозе погоды возможны изменения.