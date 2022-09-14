Покинули Омск. В «Меге» окончательно закрылись еще два популярных магазина

Приостановившие работу в мае и июне магазины Nike и Levi’s в омской «Меге» теперь закрылись навсегда. Об этом Городу55 сообщили представители торгового центра.
«Nike и Levi's открываться не планируют», — ответили в пресс-службе торгового центра.
На карте омской «Меги» пока магазины Nike и Levi’s значатся как временно закрытые, но уже в ближайшее время в торговом центре обещают обновить информацию. Предполагается, что торговые площади закрывшихся магазинов займут российские и локальные бренды.
Ранее сообщалось, что в «Меге» заработал магазин H& M. Бренд распродает остатки одежды и собирается уйти из России. Также в торговом центре окончательно закрылись магазины Mothercare и Marks & Spencer, распродали остатки товаров и ушли из России представители магазина IKEA — пока компания лишь выдает заказы и принимает товары на возврат.