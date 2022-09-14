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Покинули Омск. В «Меге» окончательно закрылись еще два популярных магазина

14 сентября 12:02
Фото: Город55

В «Меге» закрылись единственные в Омске магазины Nike и Levi’s

Магазины временно не работали с весны, а теперь стало известно об их окончательной ликвидации.

Приостановившие работу в мае и июне магазины Nike и Levi’s в омской «Меге» теперь закрылись навсегда. Об этом Городу55 сообщили представители торгового центра.

«Nike и Levi's открываться не планируют», — ответили в пресс-службе торгового центра.

На карте омской «Меги» пока магазины Nike и Levi’s значатся как временно закрытые, но уже в ближайшее время в торговом центре обещают обновить информацию. Предполагается, что торговые площади закрывшихся магазинов займут российские и локальные бренды.

Ранее сообщалось, что в «Меге» заработал магазин H& M. Бренд распродает остатки одежды и собирается уйти из России. Также в торговом центре окончательно закрылись магазины Mothercare и Marks & Spencer, распродали остатки товаров и ушли из России представители магазина IKEA — пока компания лишь выдает заказы и принимает товары на возврат.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Магазин#Мега#Торговый центр#Закрытие#Закрытый магазин
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