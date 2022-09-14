Покинули Омск. В «Меге» окончательно закрылись еще два популярных магазина

Ранее сообщалось, что в «Меге» заработал магазин H& M. Бренд распродает остатки одежды и собирается уйти из России. Также в торговом центре окончательно закрылись магазины Mothercare и Marks & Spencer, распродали остатки товаров и ушли из России представители магазина IKEA — пока компания лишь выдает заказы и принимает товары на возврат.