Опасное любопытство. Маленький омич чуть не задохнулся из-за ароматизатора

Сотрудники ГИБДД Александр Орлов и Александр Быков дежурили на улице 10 лет Октября. Рядом с ним остановился автомобиль «Лада Калина», из которого вышел мужчина и обратился к ним за помощью. Отец мальчика пояснил, что сын задыхается из-за постороннего предмета в дыхательных путях и его срочно нужно доставить в больницу.