Опасное любопытство. Маленький омич чуть не задохнулся из-за ароматизатора

Двое полицейских спасли жизнь 7-летнему мальчику, который из любопытства чуть не задохнулся от ароматизатора. Подробности сообщили в пресс-службе областного УМВД России.
Сотрудники ГИБДД Александр Орлов и Александр Быков дежурили на улице 10 лет Октября. Рядом с ним остановился автомобиль «Лада Калина», из которого вышел мужчина и обратился к ним за помощью. Отец мальчика пояснил, что сын задыхается из-за постороннего предмета в дыхательных путях и его срочно нужно доставить в больницу.
Инспектора посадил мать с ребёнком в патрульный автомобиль и, включив сирену, доставил их в детскую клиническую больницу. Позже стало известно, что родители купили ароматизатор в виде кофейных зерен, и мальчик решил его понюхать. В итоге врачи под наркозом извлекли посторонние предметы. Сейчас ребенок полностью здоров.