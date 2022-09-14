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Опасное любопытство. Маленький омич чуть не задохнулся из-за ароматизатора

14 сентября 13:03
Фото: 1MI

Омские автоинспекторы спасли задыхавшегося 7-летнего мальчика

С помощью сирен ребенка быстро доставили в больницу.

Двое полицейских спасли жизнь 7-летнему мальчику, который из любопытства чуть не задохнулся от ароматизатора. Подробности сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Сотрудники ГИБДД Александр Орлов и Александр Быков дежурили на улице 10 лет Октября. Рядом с ним остановился автомобиль «Лада Калина», из которого вышел мужчина и обратился к ним за помощью. Отец мальчика пояснил, что сын задыхается из-за постороннего предмета в дыхательных путях и его срочно нужно доставить в больницу.

Инспектора посадил мать с ребёнком в патрульный автомобиль и, включив сирену, доставил их в детскую клиническую больницу. Позже стало известно, что родители купили ароматизатор в виде кофейных зерен, и мальчик решил его понюхать. В итоге врачи под наркозом извлекли посторонние предметы. Сейчас ребенок полностью здоров.

#Ольга Цветатий#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#ГИБДД#Ребенок
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