Омский НПЗ поддержал проект по развитию современного искусства

«Индустриальные пленэры» проходят при содействии министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Это серия художественных выездов на промышленные объекты, что помогает художникам творчески развиваться и реализовывать новые идеи. В выездах участвуют ученики художественных школ и любители в возрасте от 18 до 35 лет.