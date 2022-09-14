Омский НПЗ поддержал проект по развитию современного искусства

ОНПЗ «Газпром нефти» предоставил свои производственные площадки для первого осеннего пленэрного выезда омского музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля. «Индустриальные пленэры» на ОНПЗ стали частью проекта «Эксперты экологии», в рамках которого любой желающий может посетить высокотехнологичные площадки предприятия. Каждый год Омский НПЗ принимает около тысячи человек — школьников, студентов, экологов и общественников.
«Мы планировали этот проект как стимулирующий креативные процессы среди молодежи города и области. Омский НПЗ предоставил художникам уникальную возможность побывать на одном из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. Индустриальный гигант произвел неизгладимое впечатление на авторов и стал мотивом для творческого вдохновения», — сообщила директор Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля Фарида Буреева.
«Индустриальные пленэры» проходят при содействии министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Это серия художественных выездов на промышленные объекты, что помогает художникам творчески развиваться и реализовывать новые идеи. В выездах участвуют ученики художественных школ и любители в возрасте от 18 до 35 лет.
«Омский НПЗ традиционно поддерживает социально значимые проекты в области культуры и образования, участвует в развитии профессиональной и просветительской деятельности. С интересом ждем творческих результатов первой художественной сессии «Индустриальных пленэров» и рассчитываем увидеть среди выставочных работ живописные виды нашего предприятия», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
ОНПЗ заинтересован в создании возможностей для самореализации омичей, и поэтому сразу откликнулся на просьбу молодых художников. Участники пленэра с удовольствием сделали эскизы в жанре камерного и панорамного промышленного пейзажа. Лучшие работы попадут на итоговую выставку.