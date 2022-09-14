Омичка отсудила компенсацию у больницы за то, что у нее вовремя не нашли онкологию

Омичка подала в суд на МЧС №4 с потребовала компенсировать ей моральный вред. Из-за некачественного оказания медицинских услуг женщина оказалась на операционном столе.
Выяснилось, что в ноябре 2020 года омичка пришла на прием к врачу в МСЧ №4 с жалобами на боль в груди. Ей провели осмотр и обследование. Однако в феврале 2021 года она почувствовала ухудшение и снова обратилась в больницу, где ей дали направление в онкологический диспансер.
Женщине провели обследования и поставили диагноз. Из-за того, что МСЧ №4 не приняли должных мер, женщина попала на операцию. Суд первой инстанции не удовлетворил иск. Женщина не согласилась и подала апелляцию. В результате суд отменил решение суда первой инстанции и взыскал с МСЧ №4 70 тыс рублей компенсации морального вреда.