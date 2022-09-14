Офтальмолог рассказала, о чем могут предупреждать красные глаза

Posted 14 сентября 2022,, 17:55
Published 14 сентября 2022,, 17:55
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала офтальмолог Татьяна Шилова. По ее словам, такое бывает, когда слизистая оболочка глаза имеет рыхлое соединение с глазным яблоком, и это нарушает циркуляцию крови. В результате пациент обращается к офтальмологам, думая, что его зрение под угрозой, но чаще всего ничего страшного не происходит. Впрочем, подобные явления могут быть одним из сосудистых проявлений гипертонии, диабета, атеросклероза, заметила Шилова.
Чтобы убедиться, что все в порядке, нужно обратиться к медикам для проверки состояния сосудов и глазного дна, а также для исключения кровоизлияния внутри глазного яблока. Как раз оно и может привести к потере зрения.
С особым вниманием относиться к своему зрению Шилова рекомендует тем, кто недавно перенес COVID-19. Эта инфекция, по ее словам, нередко вызывает внутриглазные тромбозы у молодежи в возрасте от 20-30 лет.