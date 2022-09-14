Офтальмолог рассказала, о чем могут предупреждать красные глаза

Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала офтальмолог Татьяна Шилова. По ее словам, такое бывает, когда слизистая оболочка глаза имеет рыхлое соединение с глазным яблоком, и это нарушает циркуляцию крови. В результате пациент обращается к офтальмологам, думая, что его зрение под угрозой, но чаще всего ничего страшного не происходит. Впрочем, подобные явления могут быть одним из сосудистых проявлений гипертонии, диабета, атеросклероза, заметила Шилова.