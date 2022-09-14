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Ничего необычного. Во время режима «черного неба» в Омске запахло гарью

14 сентября 04:32
Фото: 1MI

В Омске во время режима НМУ запахло гарью и химией

Омичи массово пожаловались на выбросы наутро после объявления режима НМУ.

Накануне вечером Обь-Иртышское УГМС объявило о режиме НМУ, который продлится как минимум до 11 часов среды, 14 сентября. Ожидаемо, в некоторых районах города омичи почувствовали резкие химические запахи, в том числе запах гари.

Жалобы на грязный воздух появились в паблике «Дыши Омск». Сильнее всего химический запах ощущался в Амурском поселке и в районе железнодорожного вокзала. Омичи жалуются на запах гари и резины, который ощущается с вечера 13 сентября.

Как сообщили Городу55 в региональном минприроды, только на одном стационарном посту экомониторинга было зафиксировано превышение ПДК взвешенных веществ (1.21 ПДК). Превышений по остальным анализируемым веществам не зарегистрировано.

Также в минприроды сообщили, что неприятный запах почувствовали жители села Надеждино, поселка Ключи и микрорайона Береговой, однако и там никаких нарушений не нашлось.

«По письменному обращению жителя села Надеждино Омского района, а также в связи с поступившими обращениями жителей п. Ключи, мкр. Береговой о химическом запахе в атмосфере, организован выезд передвижной эколаборатории.
На момент приезда лаборатории дымление печной трубы предприятия, находящегося рядом с домом гражданина, написавшего письменное обращение, не осуществлялось. Со слов заявителя, затапливают печь в основном с утра, но не каждый день», — сообщили в пресс-службе минприроды.

 В ведомстве уточнили, что превышение ПДК взвешенных веществ еще не говорит о выбросах на омских предприятиях: их могло принести в город с горящих торфяников.

 

Фото: Город55
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Омская область#Выбросы#Воздух#Режим#Режим нму
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