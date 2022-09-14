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На участке омской «трассы смерти» с разницей в 10 минут столкнулись 4 автомобиля

14 сентября 07:41
Фото: УИБДД по Омской области
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Причиной этих столкновений стал густой дым, который окутал федеральную автодорогу.

В Омской области госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах двух ДТП, которые произошли с разницей в 10 минут на 496 километре трассы Омск — Тюмень.

«В первом случае в 01:00 во вторник, 13 сентября, 39-летний водитель большегруза Freightliner из-за плохой видимости столкнулся с попутным легковым автомобилем TOYOTA RAV4, которым управлял 39-летний омич», — сообщил Городу55 источник в экстренных службах региона.

В результате этого столкновения пострадала пассажирка легковушки — 52-летняя женщина. Ее с политравмой, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга госпитализировали в ЦРБ.

Через 10 минут на этом же участке трассы столкнулись две фуры. Причиной этой аварии вновь стала плохая видимость из-за густого дыма.

«Водитель грузовика DAF, 47-летний мужчина, столкнулся с ехавшим впереди большегрузом MAN под управлением 49-летнего водителя», — пояснил наш источник.

Эта авария также не обошлась без пострадавших, в больницу с политравмами, ушибами и переломами доставили водителя DAF и его 50-летнего пассажира. Как стало известно Городу55, оба пострадавших — жители Киргизии.

Как ранее сообщал Город55, сегодня утром — тоже из-за дыма из-за дыма — на другом участке трассы смерти столкнулись три автомобиля и пострадало 2 человека.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Киргизия#ЧП#ДТП#Авария
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