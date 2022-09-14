На участке омской «трассы смерти» с разницей в 10 минут столкнулись 4 автомобиля

В Омской области госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах двух ДТП, которые произошли с разницей в 10 минут на 496 километре трассы Омск — Тюмень.
«В первом случае в 01:00 во вторник, 13 сентября, 39-летний водитель большегруза Freightliner из-за плохой видимости столкнулся с попутным легковым автомобилем TOYOTA RAV4, которым управлял 39-летний омич», — сообщил Городу55 источник в экстренных службах региона.
В результате этого столкновения пострадала пассажирка легковушки — 52-летняя женщина. Ее с политравмой, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга госпитализировали в ЦРБ.
Через 10 минут на этом же участке трассы столкнулись две фуры. Причиной этой аварии вновь стала плохая видимость из-за густого дыма.
«Водитель грузовика DAF, 47-летний мужчина, столкнулся с ехавшим впереди большегрузом MAN под управлением 49-летнего водителя», — пояснил наш источник.
Эта авария также не обошлась без пострадавших, в больницу с политравмами, ушибами и переломами доставили водителя DAF и его 50-летнего пассажира. Как стало известно Городу55, оба пострадавших — жители Киргизии.
Как ранее сообщал Город55, сегодня утром — тоже из-за дыма из-за дыма — на другом участке трассы смерти столкнулись три автомобиля и пострадало 2 человека.