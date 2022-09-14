Молодая омичка осталась без 60 тысяч после обряда с яйцами

Во время разговора женщина заявила, что на омичку наложили порчу, и для этого нужны деньги. Девушка сняла в банкомате 30 тыс рублей, а затем купила десяток яиц. После чего в доказательство своих слов «целительница» разбила яйцо в безлюдном месте и показала на нем черное пятно.