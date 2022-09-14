Молодая омичка осталась без 60 тысяч после обряда с яйцами

В полицию обратилась 45-летняя омичка, которая рассказала, что ее 17-летняя дочь стала жертвой мошенницы. Выяснилось, что днем девушка стояла на остановке транспорта «СибАДИ», когда к ней подошла незнакомка и спросила, где находится ближайший банк.
Во время разговора женщина заявила, что на омичку наложили порчу, и для этого нужны деньги. Девушка сняла в банкомате 30 тыс рублей, а затем купила десяток яиц. После чего в доказательство своих слов «целительница» разбила яйцо в безлюдном месте и показала на нем черное пятно.
Для снятия «порчи» мошеннице потребовались те самые 30 тысяч, мобильный телефон и золотая цепочка. Злоумышленница пообещала вернуть их на следующий день на том же месте. Когда же на встречу никто не пришел, все стало ясно, и мать девушки обратилась в полицию.
Сумма ущерба составила 60 тыс рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские выяснили приметы мошенницы. На вид ей 30-35 лет, у нее среднее телосложение, рост около 155-160 см и черные волосы. Она была одета в черную куртку до пояса, синие джинсы и белые кроссовки. Сообщить о местонахождении разыскиваемой можно по телефонам 79-35-02 или 102.