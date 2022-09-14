Минеева: Предприниматели смогут воспользоваться инструментами для оплаты счетов

Директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в Департаменте информационных технологий Владимир Новиков рассказал, что электронные услуги и сервисы портала mos.ru используют сегодня свыше 430 тысяч организаций и ИП. С начала 2022 года в онлайн-режиме они имеют возможность производить оплату выставленных счетов. Так можно оплачивать счета по договорам купли-продажи, транспортные налоги, аренду нежилых помещений, относящихся к объектам культурного наследия, и многое другое.