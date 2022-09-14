Минеева: Предприниматели смогут воспользоваться инструментами для оплаты счетов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева высказала положительное мнение о новом инструменте.
По информации newsnn.ru, МИнеева рассказал, что начинающие предприниматели часто сталкиваются с риском несвоевременной оплаты счетов. Виджеты, предложенные сервисом «Мои платежи» на mos.ru, призваны упростить поиск и оплату начислений. На портале предлагается свыше 200 полезных и удобных сервисов для бизнеса.
Чтобы использовать новые виджеты, необходимо произвести регистрацию кабинета компании на портале.
Директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в Департаменте информационных технологий Владимир Новиков рассказал, что электронные услуги и сервисы портала mos.ru используют сегодня свыше 430 тысяч организаций и ИП. С начала 2022 года в онлайн-режиме они имеют возможность производить оплату выставленных счетов. Так можно оплачивать счета по договорам купли-продажи, транспортные налоги, аренду нежилых помещений, относящихся к объектам культурного наследия, и многое другое.
«Счет по УИН» — один из новых виджетов, который помогает отыскать неоплаченные счета по уникальному идентификатору начисления. Это позволяет оплачивать счета вовремя и всегда иметь доступ к достоверной информации.
Если нужно, чтобы информация о неоплаченных счетах отображалась в корпоративном кабинете, нужно в профиле указать ИНН (для ИП) или КПП организации (для юрлиц).
«Свидетельство ТС» — еще один полезный виджет. Он помогает получить данные об автомобильных штрафах, причем даже если сведения о транспортном средстве не указаны в кабинете. Пользователь имеет возможность сохранить информацию об автомобиле, чтобы каждый раз не вводить ее заново. Данная возможность существенно экономит время.
С помощью сервиса «Мои платежи» предприниматели могут находить и оплачивать свыше трех тысяч типов счетов за различные услуги. Самые часто используемые сервисы можно собрать во вкладку «Оплата услуг».
Меню онлайн-счетов планируется регулярно расширять. Сегодня производить оплату счетов в сервисе «Мои платежи» можно посредством банковской карты.
Напомним, всего на mos.ru к услугам предпринимателей предоставляются свыше 200 актуальных бизнес-сервисов. Сюда входят: подача заявлений на получение субсидии, оформление лицензии на предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, разрешения на таксомоторную деятельность и другие.