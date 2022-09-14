Корпорация МСП назвала «зонтичные» поручительства новой моделью поддержки бизнеса

«Зонтичные» поручительства — новый способ поддержки бизнеса со стороны государства через Корпорацию МСП. Весомое преимущество заключается в скорости: кредит под поручительство корпорации до 50% выдается в режиме одного окна банка. Механизм дает возможность получить кредит на развитие бизнеса, а также помогает снижать ставки по кредитам: порядка около 1-1,5% в текущем году, пишет lenta.ru.
Каждый четвертый кредит в итоге пришелся на бизнес, который никогда бы не получил его без «зонтичных» поручительств. Исаевич подчеркнул: за год благодаря механизму свыше 21 тысячи предпринимателей получили кредиты на сумму более 180 млрд рублей, что стало рекордом за весь период работы Корпорации МСП. При этом, добавил Исаевич, 98% кредитов с господдержкой пришлось на микро- и малый бизнес.
Глава Корпорации МСП рассказал: одновременно прорабатывается возможность обеспечения быстрого одобрения займов до 30 млн рублей без залога и под низкий процент. По его словам, за год выдали более 2 тысяч кредитов на общую сумму свыше 13,1 млрд рублей. Кроме того, Исаевич рассказал: в 2021 году корпорация запустила два новых продукта: экспресс-кредит и экспресс-франшизу, а также кредитование высокотехнологичных компаний.
Среди ключевых задач МСП Банка — помощь в реализации предложений правительства, регионов и Корпорации МСП. Над ними банк работал совместно с Минэкономразвития и деловыми объединениями, сообщил глава Корпорации МСП. Исаевич также добавил: обновился состав наблюдательного совета. «В прошлом году у МСП Банка были проблемы с капиталом, но они были решены за счет увеличения объемов кредитования бизнеса через МСП Банк», — сказал гендиректор Корпорации МСП.
Еще одним вектором развития является просвещение бизнеса. «Мы должны заниматься полноценным консультированием бизнеса, разъяснять сложные ситуации, делать открытой ранее закрытую информацию», — отметил глава корпорации.
Исаевич также акцентировал внимание на активном вовлечении молодежи в бизнес. Корпорация МСП проводит образовательные мероприятия, в том числе на цифровой платформе МСП.РФ, где также оказывается ряд услуг и сервисов. Он отметил: среди всех зарегистрированных бизнесменов на платформе почти треть составляет молодежь до 35 лет.