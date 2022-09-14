Корпорация МСП назвала «зонтичные» поручительства новой моделью поддержки бизнеса

Каждый четвертый кредит в итоге пришелся на бизнес, который никогда бы не получил его без «зонтичных» поручительств. Исаевич подчеркнул: за год благодаря механизму свыше 21 тысячи предпринимателей получили кредиты на сумму более 180 млрд рублей, что стало рекордом за весь период работы Корпорации МСП. При этом, добавил Исаевич, 98% кредитов с господдержкой пришлось на микро- и малый бизнес.