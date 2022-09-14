Дорогая дружба. Омич вырвал серьги из ушей подруги жены

Это был не первый раз, когда омич имел проблемы с законом: ранее он уже был судим за грабежи и причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь омича осудят по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до 7 лет колонии. Ждать суда он будет в изоляторе, отметили в полиции.