Дорогая дружба. Омич вырвал серьги из ушей подруги жены

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали об ограблении, которое случилось в весьма интересных обстоятельствах. Оказалось, что грабитель хорошо знал свою жертву, но это его не остановило.
Пострадавшей оказалась 37-летняя жительница Советского округа Омска. Она рассказала, что к ней домой пришел 42-летний муж ее близкой подруги, который был пьян. После непродолжительного разговора омич сорвал с нее три золотые серьги и скрылся.
Мужчину быстро нашли в его же квартире. Он не стал отнекиваться и признался, что сорвал серьги специально, чтобы сдать их в ломбард.
Это был не первый раз, когда омич имел проблемы с законом: ранее он уже был судим за грабежи и причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь омича осудят по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до 7 лет колонии. Ждать суда он будет в изоляторе, отметили в полиции.