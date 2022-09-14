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Дорогая дружба. Омич вырвал серьги из ушей подруги жены

14 сентября 09:58
Фото: 1MI

Пьяный омич ограбил подругу жены

Мужчина сорвал со знакомой золотые украшения, чтобы сдать их в ломбард.

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали об ограблении, которое случилось в весьма интересных обстоятельствах. Оказалось, что грабитель хорошо знал свою жертву, но это его не остановило.

Пострадавшей оказалась 37-летняя жительница Советского округа Омска. Она рассказала, что к ней домой пришел 42-летний муж ее близкой подруги, который был пьян. После непродолжительного разговора омич сорвал с нее три золотые серьги и скрылся.

Мужчину быстро нашли в его же квартире. Он не стал отнекиваться и признался, что сорвал серьги специально, чтобы сдать их в ломбард.

Это был не первый раз, когда омич имел проблемы с законом: ранее он уже был судим за грабежи и причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь омича осудят по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до 7 лет колонии. Ждать суда он будет в изоляторе, отметили в полиции.

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Грабеж#Украшение
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