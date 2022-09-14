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Бывший вице-спикер горсовета Тетянников возглавил Совет Омского района

14 сентября 12:58
Фото: Город55
С мая он был замглавы администрации Омского района, и этой должностью объяснил поражение в праймериз.

Юрий Тетянников все же стал председателем Совета Омского района. Сегодня, 14 сентября, его избрали на этот пост 12-ю голосами (при трех голосах против). По информации «Нового Омска», он будет работать на освобожденной основе, то есть должен будет уйти с должности замглавы администрации Омского района, которую занимает с мая.

Напомним, недавно выяснилось, что Тетянников, который, казалось, прочно обосновался в районной администрации, все-таки решил продолжить карьеру в качестве депутата: он победил на выборах в Совет Омского района по Иртышскому округу, набрав 1124 голоса (около 80%).

До конца прошлого года Тетянников был первым вице-спикером Омского горсовета, но затем добровольно оставил посту. После этого он стал заместителем главы Советского округа, однако в этом году заявился на праймериз «Единой России» и проиграл. Свое поражение он объяснил как раз своей новой должностью в администрации Омского района.

#Екатерина Чаплинская#Политика#Новости#Юрий Тетянников#Выборы
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