Бывший вице-спикер горсовета Тетянников возглавил Совет Омского района

До конца прошлого года Тетянников был первым вице-спикером Омского горсовета, но затем добровольно оставил посту. После этого он стал заместителем главы Советского округа, однако в этом году заявился на праймериз «Единой России» и проиграл. Свое поражение он объяснил как раз своей новой должностью в администрации Омского района.