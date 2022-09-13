Знать об алкоголе — не вредно!

Здоровый образ жизни пока, увы, не стал повсеместной нормой для детей и подростков, не говоря уже о лицах старшего возраста.

О том, какие последствия оказывает «коварный убийца» на органы пищеварительной системы сегодня рассказывает кандидат медицинских наук, врач- гастроэнтеролог Городской больницы № 3 — Лаптева Ирина Владимировна: «Алкогольная зависимость или хронический алкоголизм в нашей стране наиболее распространенная зависимость. В чем кроется главная опасность алкоголя? В его обманчивой безобидности! Ведь, как известно, нет такой зависимости, которая возникла бы сама по себе. Этиловый спирт действует „исподтишка“-сначала пациенты не замечают каких-либо неприятных изменений или последствий, но со временем в организме начинаются процессы, которые порой невозможно остановить». Наиболее распространенные и опасные заболевания среди лиц, злоупотребляющих алкоголем: Алкогольная болезнь печени — заболевание, в процессе которого нарушаются основные функции печени. У пациента появляются: слабость, потеря веса рвота, боль в правом подреберье. Ведение таких пациентов целесообразно проводить общими усилиями специалистов наркологического и соматического профиля.

Алкогольный гастрит- острое или хроническое воспалительно-деструктивное заболевание желудка. Проявляется болью в эпигастральной области, рвотой, изменением аппетита. На слизистую оболочку желудка наиболее выраженный эффект оказывают алкогольные напитки, в состав которых входит20% алкоголя и более. Частое осложнение алкогольного гастрита- язвенная болезнь, которая является главной причиной желудочных кровотечений.

Панкреатит. Значение алкоголя в происхождении острого и хронического панкреатита доказано. Примерно 50% всех случаев связано со злоупотреблением алкоголем. жалобы все те же болевые ощущения разной интенсивности. «Всем своим пациентам, обращающимся с подобными проблемами я напоминаю: важно знать, первым и самым главным условием лечения пациента с различными заболеваниями, вызванными алкогольной зависимостью является полный отказ от употребления алкогольных напитков и соблюдение строгой диеты, которую сможет подобрать только квалифицированный врач. Во многих случаях выполнение только этого условия приводит к обратному развитию патологических изменений, однако стоит помнить, что процесс лечения таких пациентов очень трудоемкая, кропотливая работа медиков различных специальностей. К сожалению, не редко в организме пациента развиваются процессы, которые невозможно остановить. Знать о вреде алкоголя- не вредно. Вредно злоупотреблять алкогольными напитками и уничтожать организм, порой не имея шанса что-то исправить».