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Жителя Омской области осудили на 13 лет за попытку изнасиловать школьницу

13 сентября 07:33
Фото: 1MI
Мужчина обратился к школьнице за помощью, чтобы надругаться над ней.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о вынесении приговора по делу о попытке изнасилования 15-летней школьницы в поселке Черлак. Инцидент произошел летом 2021 года: 57-летний мужчина попросил девочку помочь ему найти кота в ближайшем лесу.

Школьница согласилась помочь ему, но ее отзывчивость обернулась преступлением. В лесу мужчина напал на девочку и попытался изнасиловать, но успел лишь совершить насильственные действия сексуального характера. Девочке удалось вырваться и сбежать.

Дома она рассказала обо всем матери. Оказалось, что мужчина назвал школьнице свои имя и фамилию, и вскоре его задержали силовики.

Известно, что мужчина ранее уже был судим за изнасилование и угрозу убийством. Теперь же его судили по  ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ «Покушение на изнасилование несовершеннолетней», п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».

Омича признали виновным и приговорили к 13 годам колонии строгого режима, уточнили в Следственном комитете.

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Изнасилование#Насильник#Суд#Судья
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