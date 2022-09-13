Жителя Омской области осудили на 13 лет за попытку изнасиловать школьницу

Известно, что мужчина ранее уже был судим за изнасилование и угрозу убийством. Теперь же его судили по ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ «Покушение на изнасилование несовершеннолетней», п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».