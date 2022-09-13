Ввели режим НМУ. Ночью Омск снова накрыло пеленой выбросов

Сегодня ночью, 13 сентября, в Омске объявили о наступлении режима неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Он будет действовать до 11:00. Во время режима НМУ вредные вещества плохо рассеиваются, из-за чего жители могут чувствовать неприятные запахи.
В паблике «Проект „Дыши“ Омск» тем же вечером появились жалобы от омичей. Жители рассказали, что чувствуют запах гари и химии. С основном выбросы чувствовались на улице Омской, Орловского, Братского, 22 Апреля, Дианова, проспекте Менделеева, в Амуре-2.