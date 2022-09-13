Возмездие за убитых уток. Омич жестоко расправился с соседской собакой

В Нововаршавском районе Омской области полицейские начали проверку после жестокого убийства собаки. Владелица животного рассказала, что к ней во двор забежал агрессивный сосед с палкой в руках. Мужчина ударил собаку по голове, и от полученных травм та скончалась на месте.
Оказалось, что накануне пес пробрался к соседу на участок и загрыз семь уток. Таким образом мужчина решил отомстить за гибель домашней птицы.
Полицейские назначили проведение ветеринарной экспертизы, отметили в пресс-службе омской полиции. После выяснения всех обстоятельств случившегося на омича могут завести уголовное дело по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».
Известно, что ранее мужчину уже судили за кражи, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и убийство.