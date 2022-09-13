Возмездие за убитых уток. Омич жестоко расправился с соседской собакой

В Нововаршавском районе Омской области полицейские начали проверку после жестокого убийства собаки. Владелица животного рассказала, что к ней во двор забежал агрессивный сосед с палкой в руках. Мужчина ударил собаку по голове, и от полученных травм та скончалась на месте.