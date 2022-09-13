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«Водитель ошибся». Владелец «КамАЗов» в Омске оправдался за появление свалки

13 сентября 12:08
Фото: минприроды Омской области

Владелец «КамАЗов» с мусором извинился за стихийную свалку в Омске

Ситуация со стихийной свалкой у Окружной дороги приняла неожиданные обороты.

Ранее в редакцию Города55 обратилась местная жительница, которая стала свидетелем появления стихийной свалки в лесополосе у Окружной дороги. Оказалось, что собственник «КамАЗов», на которых рабочие вывозили мусор, не знал, как используются машины. Несмотря на это, во время беседы с Городом55 он несколько раз извинился за случившееся.

«Водитель ошибся. Молодой парень убирал ветки сухие. Надо было к нам вывалить, у нас место есть, но он не вывалил. Утром, в 10 часов, это уже убрали. Сотрудники приехали, сфоткали, посмотрели. Рабочего мы наказали, не могу сказать как. Я мусором не занимаюсь, у меня даже машина не рассчитана для мусора», — на ломаном русском объяснил Городу55 владелец грузовой машины.

Палка, которая испугала омичку с собакой, действительно была. Однако, по словам предпринимателя, использовалась для других целей: при помощи нее рабочий вытаскивал ветки из кузова и подавал водителю сигналы.

В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области Городу55 подтвердили, что свалку уже убрали. Однако это не означает, что предпринимателя освободят от ответственности.

«Специалистами Минприроды Омской области установлено лицо, виновное в размещении отходов в виде спиленных веток. В настоящее время несанкционированная свалка ликвидирована лицом, разместившим данные отходы. В отношении правонарушителя рассматривается вопрос о возбуждении административного производства по факту несанкционированного размещения отходов. Штраф за данное правонарушение предусмотрен в размере от 40 тысяч рублей. Также на территории были обнаружены другие несанкционированные места размещения отходов, информация по которым будет направлена собственнику земельного участка для дальнейшей их ликвидации», - уточнили в Минприроды.
Фото: минприроды Омской области
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Мусор#Рабочие#Соцсети#Минприроды
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