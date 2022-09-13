«Водитель ошибся». Владелец «КамАЗов» в Омске оправдался за появление свалки

Ранее в редакцию Города55 обратилась местная жительница, которая стала свидетелем появления стихийной свалки в лесополосе у Окружной дороги. Оказалось, что собственник «КамАЗов», на которых рабочие вывозили мусор, не знал, как используются машины. Несмотря на это, во время беседы с Городом55 он несколько раз извинился за случившееся.