Во Владивостоке избивших мужчину и школьника подростков поместили в СИЗО

Происшествие произошло во Владивостоке в районе улицы Нейбута — группа подростков избила мужчину и школьника. Свои злодеяния они снимали на видео, после чего выложили снятое в социальные сети. Злоумышленники были задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».