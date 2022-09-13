Во Владивостоке избивших мужчину и школьника подростков поместили в СИЗО

В столице Приморья возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины и школьника подростками, подозреваемые находятся в СИЗО, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на «КП-Владивосток» и на заявление СУ СК РФ по региону.
Происшествие произошло во Владивостоке в районе улицы Нейбута — группа подростков избила мужчину и школьника. Свои злодеяния они снимали на видео, после чего выложили снятое в социальные сети. Злоумышленники были задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».