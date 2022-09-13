В Приморском крае в результате тайфуна погибли три человека

В результате тайфуна «Хиннамнор», который обрушился на Приморье, пострадали люди — три человека погибли, сообщает «ФедералПресс», ссылаясь на «Владивосток FM» и на заявление губернатора края Олега Кожемяко.
Как рассказал губернатор Приморского края, из-за разгулявшейся стихии трагедия произошла в нескольких районах региона — в Тернейском, в Лазовском и в Дальнегорске. Погибли мужчина и две женщины.
Накануне появились сообщения о женщине, погибшей в Партизанском районе во время тайфуна. Она пыталась ухватиться за дерево, но ее смыло потоком воды.