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В Приморском крае в результате тайфуна погибли три человека

13 сентября 09:25
Фото: piqsels.com
Людей смыло потоком воды.

В результате тайфуна «Хиннамнор», который обрушился на Приморье, пострадали люди — три человека погибли, сообщает «ФедералПресс», ссылаясь на «Владивосток FM» и на заявление губернатора края Олега Кожемяко.

Как рассказал губернатор Приморского края, из-за разгулявшейся стихии трагедия произошла в нескольких районах региона — в Тернейском, в Лазовском и в Дальнегорске. Погибли мужчина и две женщины.

Накануне появились сообщения о женщине, погибшей в Партизанском районе во время тайфуна. Она пыталась ухватиться за дерево, но ее смыло потоком воды.

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