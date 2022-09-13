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В Омской области второй раз за год подняли цены на природный газ

13 сентября 07:20
Фото: 1MI
Стоимость природного газа станет выше уже в октябре.

Региональная энергетическая комиссия Омской области сообщила о повышении розничных цен на природный газ для абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Омск». С 1 октября стоимость вырастет на 16-27 копеек.

В РЭК уточнили, что тариф вырос из-за того, что с 1 июля ФАС России подняла на 3% оптовые цены на природный газ. По этой причине «Газпром межрегионгаз Омск» обратилось в РЭК с заявлением пересмотреть тариф.

«Ранее при пересмотре розничных цен с 1 июля 2022 года был учтен только рост по тарифам на транспортировку газа и снабженческо-сбытовым услугам в соответствии с приказами ФАС, — уточнил в пресс-службе ведомства. — Рост оптовой цены газа не учитывался, так как ФАС России еще не приняла решение об индексации оптовых цен».
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Тарифы#Газ#Цены
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