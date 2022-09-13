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В Омской области начнут строительство «Северного обхода»

13 сентября 14:19
Фото: 1MI
Губернатор региона Александр Бурков подписал концессионное соглашение с Газпромбанком.

Сегодня, 13 сентября, губернатор Омской области Александр Бурков подписал с Газпромбанком концессионное соглашение о строительстве новой автотрассы — Северного обхода. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале. 

Строительство четырехполосной трассы протяженностью 62,6 км позволит связать две федеральные трассы: «Омск — Тюмень» и «Омск — Новосибирск». В проекте запланировано строительство мостов через реки Иртыш и Омь, а также более 10 путепроводов.

Стоимость проекта составляет 63,2 млрд рублей, из которых 20 млрд будет инвестировано Газпромбанком. Остальную сумму планируется привлечь из федерального и областного бюджетов.

#Общество#Новости#Омск#Омская область#Дорога#Строительство#Александр Бурков#Ольга Цветатий#Касается каждого
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