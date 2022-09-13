В Омской области начнут строительство «Северного обхода»

Сегодня, 13 сентября, губернатор Омской области Александр Бурков подписал с Газпромбанком концессионное соглашение о строительстве новой автотрассы — Северного обхода. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
Строительство четырехполосной трассы протяженностью 62,6 км позволит связать две федеральные трассы: «Омск — Тюмень» и «Омск — Новосибирск». В проекте запланировано строительство мостов через реки Иртыш и Омь, а также более 10 путепроводов.
Стоимость проекта составляет 63,2 млрд рублей, из которых 20 млрд будет инвестировано Газпромбанком. Остальную сумму планируется привлечь из федерального и областного бюджетов.