Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Омске неизвестный с палкой погнался за прохожей, заметившей незаконную свалку

13 сентября 10:11
Фото: 1MI

В Омске заметили грузовики, сваливающие мусор в лесу

Неизвестные вывезли мусор в лес у Окружной дороги.

В редакцию Города55 обратилась местная жительница, которая стала свидетелем подозрительной картины: неизвестные мужчины выгружали из большегруза строительный мусор и ветки в лесу у Окружной дороги.

«Сегодня выгуливала собаку в роще по Окружной дороге, за Чкаловском, и сделала интересные фото. Надеюсь, их найдут и накажут. Два „КамАЗа“ выгружали мусор», — поделилась омичка.

Женщина добавила, что один из мужчин, которые участвовали в процессе, заметил ее, и начал агрессивно себя вести. Он взял палку и побежал за омичкой, которая снимала происходящее на камеру телефона.

Обновлено: в региональном Минприроды Городу55 сообщили, что рабочие уже очистили площадку, куда  накануне вывалили мусор. Решается вопрос о наказании перевозчика.

«Специалистами Минприроды Омской области установлено лицо, виновное в размещении отходов в виде спиленных веток. В настоящее время несанкционированная свалка ликвидирована лицом, разместившим данные отходы. В отношении правонарушителя рассматривается вопрос о возбуждении административного производства по факту несанкционированного размещения отходов. Штраф за данное правонарушение предусмотрен в размере от 40 тысяч рублей. Также на территории были обнаружены другие несанкционированные места размещения отходов, информация по которым будет направлена собственнику земельного участка для дальнейшей их ликвидации», - уточнили в Минприроды.
Фото: Предоставлено Городу55
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Мусор#Лес#Выброс мусора#Вывоз мусора
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10