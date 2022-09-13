В Омске неизвестный с палкой погнался за прохожей, заметившей незаконную свалку

В редакцию Города55 обратилась местная жительница, которая стала свидетелем подозрительной картины: неизвестные мужчины выгружали из большегруза строительный мусор и ветки в лесу у Окружной дороги.
«Сегодня выгуливала собаку в роще по Окружной дороге, за Чкаловском, и сделала интересные фото. Надеюсь, их найдут и накажут. Два „КамАЗа“ выгружали мусор», — поделилась омичка.
Женщина добавила, что один из мужчин, которые участвовали в процессе, заметил ее, и начал агрессивно себя вести. Он взял палку и побежал за омичкой, которая снимала происходящее на камеру телефона.
Обновлено: в региональном Минприроды Городу55 сообщили, что рабочие уже очистили площадку, куда накануне вывалили мусор. Решается вопрос о наказании перевозчика.
«Специалистами Минприроды Омской области установлено лицо, виновное в размещении отходов в виде спиленных веток. В настоящее время несанкционированная свалка ликвидирована лицом, разместившим данные отходы. В отношении правонарушителя рассматривается вопрос о возбуждении административного производства по факту несанкционированного размещения отходов. Штраф за данное правонарушение предусмотрен в размере от 40 тысяч рублей. Также на территории были обнаружены другие несанкционированные места размещения отходов, информация по которым будет направлена собственнику земельного участка для дальнейшей их ликвидации», - уточнили в Минприроды.