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В Омске из спецучреждения пропала 15-летняя девочка

13 сентября 08:35
Фото: 1MI
Школьница перестала выходить на связь с 12 сентября.

В официальной группе поисково-спасательного отряда «Доброспас Омск» социальной сети «ВКонтакте» разместили просьбу о помощи в поисках 15-летней девочки-подростка.

Известно, что 12 сентября она вышла из специализированного учреждения по улице 14 Чередовая, 4А, и до сих пор не вернулась домой. На данный момент ее местонахождение неизвестно. 

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы рыжего цвета до плеч. 

Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, свяжитесь с поисковиками или позвоните в полицию.

#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омск#Омская область#Поиски человека#Поиск девушки
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