В Омске из спецучреждения пропала 15-летняя девочка

В официальной группе поисково-спасательного отряда «Доброспас Омск» социальной сети «ВКонтакте» разместили просьбу о помощи в поисках 15-летней девочки-подростка.
Известно, что 12 сентября она вышла из специализированного учреждения по улице 14 Чередовая, 4А, и до сих пор не вернулась домой. На данный момент ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы рыжего цвета до плеч.
Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, свяжитесь с поисковиками или позвоните в полицию.