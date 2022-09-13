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В Новосибирской области подросток выкурил электронную сигарету и умер

13 сентября 09:28
Фото: pxhere.com
Прибывшие на место медики не спасли ребенка.

В Бердске Новосибирской области подросток умер после того, как выкурил электронную сигарету. Об этом пишет «ФедералПресс», ссылаясь на Telegram-канал Mash Siberia» и на информацию из регионального СУ СКР.

15-летний юноша покурил электронную сигарету. Затем ему стало плохо — он упал, потерял сознание и ударился головой. Прибывшие на место медики забрали ребенка в реанимацию, однако спасти его не удалось. Юноша умер через несколько часов.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в правоохранительных органах уточняют, что происшествие произошло неделю назад, и полиция выезжала на место случившегося. 

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