Россия окажет поддержку ДНР в решении проблем с бытовыми отходами

“Правительство РФ выделило из резервного фонда средства на спецтехнику, которые уже были доведены до Минприроды России. РЭО было поручено проследить за целевым расходованием средств. Всего запланировано купить 70 мусоровозов, 50 - сейчас и еще 20 - в середине октября. Две единицы техники уже отправили в Мариуполь, 48 мусоровозов планируется направить сегодня. Помимо этого будут закуплены 9000 баков для отходов и около 300 бункеров”, - рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.