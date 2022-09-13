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Россия окажет поддержку ДНР в решении проблем с бытовыми отходами

13 сентября 18:04
Фото: piqsels.com
Минприроды России и компания "Российский экологический оператор" (РЭО) намерены направить в Донецкую народную республику 70 мусоровозов, а также более 6000 контейнеров для отходов. В министерстве отметили, что деньги были выделены из резервного фонда правительства РФ.

Как отметила профильный вице-премьер Виктория Абрамченко, запуск экологических проектов станет еще одним этапом к нормализации жизни, которую ожидают жители республик Донбасса. По ее словам, первоначально российское правительство подготовило перечень мер поддержки для возобновления работы коммунальных служб в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, чтобы приобрести новые мусоровозы и контейнеры для сбора отходов и не допустить перебоев с вывозом мусора. Об этом пишет 360tv.ru.

“Ключи от машин получили непосредственно водители, 48 сотрудников муниципального предприятия. Люди, которые помогают наводить в городе чистоту. Также в ближайшее время направим в Мариуполь еще 24 единицы специализированной техники и ещё 3 тысячи мусорных контейнеров”, - сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Александр Козлов добавил, что все расчеты основаны на мастер-плане, утвержденном главой ДНР, который устанавливает ключевые параметры развития Мариуполя. И Минприроды исполнило свою часть поручения по обращению с отходами.

Отмечается, что всего приобретено 50 единиц техники: 20 мусоровозов на 16 м³, 3 мусоровоза на 8 м³, 2 самосвала, 2 манипулятора, 13 бункеровозов, 5 “газелей”, 2 автомобиля “Лада-Ларгус”, а также УАЗ, топливозаправщик и ломовоз. В Мариуполь уже прибыли топливозаправщик и бункеровоз.

“Правительство РФ выделило из резервного фонда средства на спецтехнику, которые уже были доведены до Минприроды России. РЭО было поручено проследить за целевым расходованием средств. Всего запланировано купить 70 мусоровозов, 50 - сейчас и еще 20 - в середине октября. Две единицы техники уже отправили в Мариуполь, 48 мусоровозов планируется направить сегодня. Помимо этого будут закуплены 9000 баков для отходов и около 300 бункеров”, - рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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