Травма на день рождения. В Омске девочка сломала позвоночник на батуте

В январе 2022 года в батутном центре произошел несчастный случай с маленькой девочкой. Девочка отмечала свой день рождения, когда внезапно упала и получила компрессионный перелом позвонка. Экспертиза показала, что ребенок получил вред здоровью средней тяжести.
Мать девочки обратилась в суд. Выяснилось, что ребенку и его маме не объяснили правила использования батута и не провели инструктаж по технике безопасности. За тем, как прыгает девочка, никто не следил.
Суд взыскал с владельца батутного центра 90 тыс рублей компенсации морального вреда. Еще 45 тыс рублей штрафа ему пришлось заплатить за неисполнение прав потребителя в добровольном порядке.
Ответчик подал апелляцию, однако судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила судебное решение без изменения, а жалобу ответчика без исполнения.