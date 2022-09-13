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Травма на день рождения. В Омске девочка сломала позвоночник на батуте

13 сентября 06:30
Фото: 1MI

Омичка отсудила 90 тысяч за сломанный позвоночник дочери на батуте

Девочка получила серьезную травму, когда праздновала день рождения.

В январе 2022 года в батутном центре произошел несчастный случай с маленькой девочкой. Девочка отмечала свой день рождения, когда внезапно упала и получила компрессионный перелом позвонка. Экспертиза показала, что ребенок получил вред здоровью средней тяжести.

Мать девочки обратилась в суд. Выяснилось, что ребенку и его маме не объяснили правила использования батута и не провели инструктаж по технике безопасности. За тем, как прыгает девочка, никто не следил.

Суд взыскал с владельца батутного центра 90 тыс рублей компенсации морального вреда. Еще 45 тыс рублей штрафа ему пришлось заплатить за неисполнение прав потребителя в добровольном порядке.

Ответчик подал апелляцию, однако судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила судебное решение без изменения, а жалобу ответчика без исполнения.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Дети#Травма#Батут#Компенсация морального вреда
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