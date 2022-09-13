Омич позарился на телевизор в здании вокзала и попал под статью

Однако закончить задуманное у омича не вышло: на вокзал вошла кассир станции, и омич поспешил покинуть вокзал. Тем не менее, его замысел раскрыли, и вскоре полиция задержала его по подозрению по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 158 УК РФ «Покушение на тайное хищение чужого имущества».