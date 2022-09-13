Омич позарился на телевизор в здании вокзала и попал под статью

В пресс-службе Омской транспортной полиции рассказали о необычном преступлении, которое не получилось довести до конца, но даже за попытку придется отвечать перед законом. Речь идет о краже телевизора из здания вокзала на станции Жатва в Омской области.
Позарился на вокзальный телевизор 26-летний мужчина, который собирался поехать на электричке в Омск. Когда омич оказался в помещении один, он сдвинул сидения, чтобы добраться до техники, и попытался открутить телевизор от крепления. Парень хотел продать его — стоимость техники достигает 10 тыс рублей.
Однако закончить задуманное у омича не вышло: на вокзал вошла кассир станции, и омич поспешил покинуть вокзал. Тем не менее, его замысел раскрыли, и вскоре полиция задержала его по подозрению по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 158 УК РФ «Покушение на тайное хищение чужого имущества».
Парню избрали меру пресечения в виде явки, расследованное уголовное дело передали в суд, вскоре ему вынесут приговор, уточнили в Омской транспортной полиции.