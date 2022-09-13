Охотник за прибылью. Из-за оружия омич заплатил крупный штраф за незаконный доход

Следить за уплатой штрафа поручили судебным приставам. Омич долго упирался, но приставам удалось его убедить. Мужчине объявили, что его могут лишить свободы или же ему будет запрещено оформлять оформлять опекунство, выдавать охотничий билет и лицензии на огнестрельное оружие.