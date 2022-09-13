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Охотник за прибылью. Из-за оружия омич заплатил крупный штраф за незаконный доход

13 сентября 09:17
Фото: 1MI

Омича заставили заплатить штраф за незаконный доход

Мужчина побоялся, что его лишат охотничьей лицензии.

Жителя Омска заставили заплатить 200 тыс рублей штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность. Оказалось, что мужчина получил огромный доход, но не задекларировал его и не заплатил налоги. В итоге на него завели уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» и оштрафовали.

Следить за уплатой штрафа поручили судебным приставам. Омич долго упирался, но приставам удалось его убедить. Мужчине объявили, что его могут лишить свободы или же ему будет запрещено оформлять оформлять опекунство, выдавать охотничий билет и лицензии на огнестрельное оружие.

Последний аргумент стал решающим: мужчина любит охоту, и потому решил погасить штраф, чтобы не лишиться хобби. В течение двух дней он выплатил штраф, сообщили в пресс-службе судебных приставов. 

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Оружие#Штраф#Доход#Предприниматель
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