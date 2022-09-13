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«Американский военный хирург» обманул влюбленную в него омичку

13 сентября 08:22
Фото: 1MI

Омичка перевела «американскому военному» с сайта знакомств 1.2 млн рублей

Мужчина заявил, что находится в Сирии и ему нужны деньги.

В полицию обратилась 60-летняя омичка, которая рассказала, что стала жертвой мошенника. Выяснилось, что женщина зарегистрировалась на сайте знакомств, где через некоторое время познакомилась с мужчиной. Тот представился Кеном Джеймсом — американским военным хирургом, который проходит службу в Сирии.

Мошенник под видом обходительного мужчины заявил, что овдовел несколько лет назад, а его 14-летний сын находится в интернате в США. Долгое время пара общалась в мессенджере, в том числе по видеосвязи. Однако во время «созвонов» мужчина молчал, якобы руководство запрещало пользоваться телефоном.

Когда у них начались романтические отношения, мужчина попросил ее паспортные данные, чтобы зарегистрировать брак в США. Однако женщина отказалась. Тогда злоумышленник заявил, что ООН готова предоставить ему выезд в Россию, если будущая супруга переведет 7 тыс долларов.

Женщина перевела ему деньги, и ее не удивило, что банковские счета были оформлены на разных русских женщин. В течение полутора лет «американец» просил прислать ему деньги, в том числе 50 тыс рублей на операцию для сына, который сломал ногу.

Женщина брала кредиты в разных банках. В общей сложности они составили 1.2 млн рублей. Когда денег больше не осталось, возлюбленный перестал выходить на связь и заблокировал омичку. Возбуждено уголовное дело.

Примечательно, что женщина уже дважды становилась жертвой мошенников. Сначала она потеряла 204 тыс рублей, чтобы получить компенсацию за лекарства, а затем перевела 165 тыс рублей на «безопасные счета».

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Уголовное дело#Полиция#Мошенничество#Пенсионерка
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