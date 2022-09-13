«Американский военный хирург» обманул влюбленную в него омичку

Мошенник под видом обходительного мужчины заявил, что овдовел несколько лет назад, а его 14-летний сын находится в интернате в США. Долгое время пара общалась в мессенджере, в том числе по видеосвязи. Однако во время «созвонов» мужчина молчал, якобы руководство запрещало пользоваться телефоном.