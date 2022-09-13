«Американский военный хирург» обманул влюбленную в него омичку

В полицию обратилась 60-летняя омичка, которая рассказала, что стала жертвой мошенника. Выяснилось, что женщина зарегистрировалась на сайте знакомств, где через некоторое время познакомилась с мужчиной. Тот представился Кеном Джеймсом — американским военным хирургом, который проходит службу в Сирии.
Мошенник под видом обходительного мужчины заявил, что овдовел несколько лет назад, а его 14-летний сын находится в интернате в США. Долгое время пара общалась в мессенджере, в том числе по видеосвязи. Однако во время «созвонов» мужчина молчал, якобы руководство запрещало пользоваться телефоном.
Когда у них начались романтические отношения, мужчина попросил ее паспортные данные, чтобы зарегистрировать брак в США. Однако женщина отказалась. Тогда злоумышленник заявил, что ООН готова предоставить ему выезд в Россию, если будущая супруга переведет 7 тыс долларов.
Женщина перевела ему деньги, и ее не удивило, что банковские счета были оформлены на разных русских женщин. В течение полутора лет «американец» просил прислать ему деньги, в том числе 50 тыс рублей на операцию для сына, который сломал ногу.
Женщина брала кредиты в разных банках. В общей сложности они составили 1.2 млн рублей. Когда денег больше не осталось, возлюбленный перестал выходить на связь и заблокировал омичку. Возбуждено уголовное дело.
Примечательно, что женщина уже дважды становилась жертвой мошенников. Сначала она потеряла 204 тыс рублей, чтобы получить компенсацию за лекарства, а затем перевела 165 тыс рублей на «безопасные счета».