Краснодар лидировал по росту цен на вторичное жилье

Исходя из этого, эксперт посоветовала при покупке квартиры активнее интересоваться объектами, которые могут быть проданы с дисконтом, ведь при срочной продаже возможно снижение изначальной цены до 20 процентов. Здесь главное понять — это реальная скидка или просто снижение стоимости до адекватного рыночного уровня, подчеркнула Ахметдинова.