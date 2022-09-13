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Краснодар лидировал по росту цен на вторичное жилье

13 сентября 14:24
Фото: 1MI
Цена на жилье на вторичном рынке в сентябре заметнее всего выросла в Краснодаре и еще четырех городах РФ.

Как сообщили аналитики федеральной компании «Этажи», в Краснодаре в нынешнем месяце стоимость квадратного метра увеличилась на 1,7 процента по сравнению с июнем этого года. Об этом пишет iz.ru.

На втором месте рейтинга оказался Новосибирск, в котором рост цен фиксируется на уровне одного процента. За ним следуют Красноярск (+ 0,6 процента), Пермь (+ 0,4 процента) и Санкт-Петербург (+ 0,1 процента). 

Замдиректора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова отметила, что ситуация с ценами на вторичное жилье в настоящее время неоднозначная. В частности, уровень торга превысил шесть процентов от начальной цены предложения. Поэтому некоторые собственники уменьшили стоимость своих квартир, а кто-то, напротив, указывает стоимость квадратных метров уже с учетом будущей скидки.

Исходя из этого, эксперт посоветовала при покупке квартиры активнее интересоваться объектами, которые могут быть проданы с дисконтом, ведь при срочной продаже возможно снижение изначальной цены до 20 процентов. Здесь главное понять — это реальная скидка или просто снижение стоимости до адекватного рыночного уровня, подчеркнула Ахметдинова.

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