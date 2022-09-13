Группа «Газпром межрегионгаз» презентовала на ПМГФ стенд «Добрый дом»

Смысл уникального дома-стенда «Газпром межрегионгаз» заключается в создании образа простого дома из российского села, в который провели газопровод. Стенд является символом тысячи домовладений и сотен тысяч семей, использующих в хозяйстве экологичный и экономичный природный газ. К дому подходит знаменитая желтая труба, здесь есть и оборудованная котельная, снабженная двухконтурным котлом с водонагревателем, рассказал гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
Известно, что по программе догазификации уже к концу текущего года газом будут обеспечены свыше 650 тысяч домовладений, информирует iz.ru.
Второй стенд сделан в виде уникальной вышитой карты РФ. Ранее она уже была представлена на ПМЭФ в начале лета этого года. Сейчас она дополнена данными о числе оформленных договоров на ускоренную догазификацию. Субъекты Российской Федерации, представленные на карте и оформленные каждый в особом стиле, позволяют оценить масштаб охвата страны программами ускоренной газификации и развития газоснабжения компании «Газпром межрегионгаз».
На стенде «Газпром межрегионгаз» карту представят в интерактивном формате на ПМГФ в пассаже «Экспофорума». Интерактивной картой можно управлять при помощи тач-панели. Нужно просто нажать на выбранный регион, после чего открываются данные о стадии программы догазификации на данной территории. Также можно посмотреть ролики «Эстафета газа» о жителях региона, в дома которых провели
газопровод.
Помимо прочего, панель позволяет выйти выйти в интернет на сайт Gazprommap.ru для оценки прораммы газификации страны по опубликованным данным о реализации проектов развития газоснабжения и газификации ПАО «Газпром».
На стенде «Газификация России» находится студия RUTUBE и единого оператора газификации. Здесь представлено современное медиапространство «Газ для России».
Посетители студии, среди которых присутствуют отраслевые специалисты, спикеры, участники форума, вживую расскажут о впечатлениях, поделятся мнениями о мероприятиях и поговорят о проблемах модернизации газовой отрасли.
Особая часть программы- обсуждения с потребителями актуальных вопросов социальной газификации. Дополнительный формат вещания — дневники форума. Каждый получит возможность просмотреть репортажи с областных экспозиций Астраханской и Томской областей на сервисе RUTUBE; там же можно ознакомиться с объединенной экспозицией «Импортозамещение в газовой отрасли», «Рос-Газ-Экспо», увидеть финиш автопробега «Газ в моторы» и прочее.