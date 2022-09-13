Группа «Газпром межрегионгаз» презентовала на ПМГФ стенд «Добрый дом»

Второй стенд сделан в виде уникальной вышитой карты РФ. Ранее она уже была представлена на ПМЭФ в начале лета этого года. Сейчас она дополнена данными о числе оформленных договоров на ускоренную догазификацию. Субъекты Российской Федерации, представленные на карте и оформленные каждый в особом стиле, позволяют оценить масштаб охвата страны программами ускоренной газификации и развития газоснабжения компании «Газпром межрегионгаз».