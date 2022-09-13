Главный тренер омского «Авангарда» Рябыкин: «Я не боюсь увольнения»

После матча с новосибирской «Сибирью» главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал слухи о своем увольнении.
«Да, сегодня на игре присутствовал Александр Крылов. До матча мы с ним не виделись, к нам он зашел уже после. Скажу так: судьба любого тренера быть уволенным, рано или поздно. Я этого не боюсь. Если примут такое решение, значит, так тому и быть», – заявил Дмитрий Рябыкин.
При этом главный тренер омичей считает, что Крылов приехал на матч, чтобы поддержать команду.
«Я считаю, что Крылов приехал поддержать команду в этот сложный период. Однако это лично мое мнение», – предположил Рябыкин.
Напомним, сегодня «Авангард» в серии послематчевых буллитов уступил «Сибири» и проиграл уже пятый матч подряд.