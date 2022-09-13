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Главный тренер омского «Авангарда» Рябыкин: «Я не боюсь увольнения»

13 сентября 16:20
Фото: ХК "Авангард"
Наставник «ястребов» по-своему объяснили приезд председателя совета директоров клуба Александра Крылова на матч с «Сибирью».

После матча с новосибирской «Сибирью» главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал слухи о своем увольнении.

«Да, сегодня на игре присутствовал Александр Крылов. До матча мы с ним не виделись, к нам он зашел уже после. Скажу так: судьба любого тренера быть уволенным, рано или поздно. Я этого не боюсь. Если примут такое решение, значит, так тому и быть», – заявил Дмитрий Рябыкин.

При этом главный тренер омичей считает, что Крылов приехал на матч, чтобы поддержать команду.

«Я считаю, что Крылов приехал поддержать команду в этот сложный период. Однако это лично мое мнение», – предположил Рябыкин.

Напомним, сегодня «Авангард» в серии послематчевых буллитов уступил «Сибири» и проиграл уже пятый матч подряд.

#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Омск#Омская область#Новосибирск#Дмитрий Рябыкин#Александр Крылов#Авангард#Хоккей#КХЛ
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