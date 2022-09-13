Для охоты и рыбалки. В Омске продают вертолет по цене «трешки»

На портале бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже вертолета МИ-2 2006 года выпуска. Хозяин вертолета просит за него 6 млн рублей.
В объявлении говорится, что вертолет в хорошем состоянии, истраченный ресурс — около 100 л.часов. Все документы на транспорт есть, но сертификат летной годности закончился.
Также хозяин вертолета отмечает, что внутри вертолета кожаный салон, а использовалась техника для личных нужд — для охоты и рыбалки. Вертолет находится в ангаре в Омске, но объявления о продаже техники есть в пабликах других городов, в том числе Ростова-на-Дону.
Известно, что производство МИ-2 прекратилось в 1992 году, но после этого времени несколько вертолетов МИ-2 все же были произведены. Вероятно, выставленный на продажу вертолет — один из них.