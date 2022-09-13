Для охоты и рыбалки. В Омске продают вертолет по цене «трешки»

Также хозяин вертолета отмечает, что внутри вертолета кожаный салон, а использовалась техника для личных нужд — для охоты и рыбалки. Вертолет находится в ангаре в Омске, но объявления о продаже техники есть в пабликах других городов, в том числе Ростова-на-Дону.