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Для охоты и рыбалки. В Омске продают вертолет по цене «трешки»

13 сентября 06:09
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске продают вертолет за 6 млн рублей

Причины продажи старый хозяин не объяснил.

На портале бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже вертолета МИ-2 2006 года выпуска. Хозяин вертолета просит за него 6 млн рублей.

В объявлении говорится, что вертолет в хорошем состоянии, истраченный ресурс — около 100 л.часов. Все документы на транспорт есть, но сертификат летной годности закончился.

Также хозяин вертолета отмечает, что внутри вертолета кожаный салон, а использовалась техника для личных нужд — для охоты и рыбалки. Вертолет находится в ангаре в Омске, но объявления о продаже техники есть в пабликах других городов, в том числе Ростова-на-Дону.

Известно, что производство МИ-2 прекратилось в 1992 году, но после этого времени несколько вертолетов МИ-2 все же были произведены. Вероятно, выставленный на продажу вертолет — один из них.

Фото: www.avito.ru
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Омская область#Вертолет#Продажа#Авито#Покупка#Техника#Транспорт
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