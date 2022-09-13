Дело о растрате бывшего гендиректора волейбольного клуба «Омичка» отправят в суд

По версии следствия, волейбольный клуб получил субсидию, которую в дальнейшем Сергей Шелпаков растратил на якобы оказанные услуги знакомого. В итоге сумма ущерба составила 144 тысячи рублей. На эти деньги обвиняемый организовал поездку знакомого в Словацкую Республику на учебно-тренировочный сбор команды.