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Дело о растрате бывшего гендиректора волейбольного клуба «Омичка» отправят в суд

13 сентября 13:46
Фото: 1MI
Сергей Шелпаков растратил 144 тысячи рублей субсидий, по мнению следствия.

В Генпрокуратуре России утвердили обвинение по уголовному делу экс-директора волейбольного клуба «Омичка». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. 

По версии следствия, волейбольный клуб получил субсидию, которую в дальнейшем Сергей Шелпаков растратил на якобы оказанные услуги знакомого. В итоге сумма ущерба составила 144 тысячи рублей. На эти деньги обвиняемый организовал поездку знакомого в Словацкую Республику на учебно-тренировочный сбор команды.

В ходе следствия Шелпаков вернул деньги в бюджет региона. Решение по делу примет Куйбышевский районный суд Омска. 

Напомним, что бывшего руководителя "Омички" ранее приговорили к 2 годам условно по делу о растрате областных субсидий на 350 тысяч рублей. 

Экс-директору волейбольного клуба «Омичка» не удалось обжаловать приговор
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#Ольга Цветатий#Суд#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#Генпрокуратура РФ
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