Адамс: МОК мониторит ситуацию на Украине и принимает защитные меры

«Комитет принял защитные меры, и они остаются в силе», — отметил Адамс. Таким образом он по сути дал понять, что организация руководствуется прежде всего политическими, а не спортивными интересами. Об этом пишет Pravda.Ru.
Директор по коммуникациям МОК подчеркнул, что на международных соревнованиях не должны присутствовать российские флаги, цвета и символика, а международные федерации не должны проводить соревнований на территории РФ.
Он пояснил, что данные «защитные меры» были приняты потому, что власти ряда стран начали вмешиваться в зону ответственности спортивных федераций, что, по его словам, угрожает цельности спортивных мероприятий
И чтобы не допустить политизацию состязаний, МОК ничего не остается, как отстранение спортсменов от участия в турнирах по национальному признаку, резюмировал Адамс.