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Адамс: МОК мониторит ситуацию на Украине и принимает защитные меры

13 сентября 09:44
Фото: piqsels.com
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс в ходе пресс-конференции заявил, что исполком МОК регулярно отслеживает ситуацию на Украине, и это напрямую влияет на принимаемые им решения.

«Комитет принял защитные меры, и они остаются в силе», — отметил Адамс. Таким образом он по сути дал понять, что организация руководствуется прежде всего политическими, а не спортивными интересами. Об этом пишет Pravda.Ru.

Директор по коммуникациям МОК подчеркнул, что на международных соревнованиях не должны присутствовать российские флаги, цвета и символика, а международные федерации не должны проводить соревнований на территории РФ.

Он пояснил, что данные «защитные меры» были приняты потому, что власти ряда стран начали вмешиваться в зону ответственности спортивных федераций, что, по его словам, угрожает цельности спортивных мероприятий

И чтобы не допустить политизацию состязаний, МОК ничего не остается, как отстранение спортсменов от участия в турнирах по национальному признаку, резюмировал Адамс.

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