В Сибири кошачий приют превратили в популярное место отдыха

Жительница Новокузнецка Анна Бердюгина открыла в родном городе необычное кошачье кафе. Идея к девушке пришла после того, как в социальной сети она увидела подобное заведение в другом городе. Историю основательница рассказала Сибдепо.
Девушка создала проект с нуля. Сначала она составила бизнес-план, а затем арендовала помещение и вместе с мужем сделала там минималистичный ремонт. После в новое котокафе заселили первых четвероногих. Посетители пьют кофе, проводят время в уютной компании пушистых друзей и отдыхают от городской суеты.
Владелица рассказала, что прежде чем заселить в приют новых животных, их кастрируют, стерилизуют и делают прививки.
Гости кафе также могут забрать понравившееся животное к себе домой, но только подписав специальный договор. Следуя ему, питомца нельзя будет передаривать и в случае непредвиденных ситуаций вернуть обратно в котокафе.
Анна уверена, что кафе в Новокузнецке с четвероногими друзьями имеет все шансы на существование и дальнейшее развитие.