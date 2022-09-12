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В Сибири кошачий приют превратили в популярное место отдыха

12 сентября 12:45
Фото: 1MI
Уникальное место соединяет в себе приют для бездомных животных и развлечение.

Жительница Новокузнецка Анна Бердюгина открыла в родном городе необычное кошачье кафе. Идея к девушке пришла после того, как в социальной сети она увидела подобное заведение в другом городе. Историю основательница рассказала Сибдепо

Девушка создала проект с нуля. Сначала она составила бизнес-план, а затем арендовала помещение и вместе с мужем сделала там минималистичный ремонт. После в новое котокафе заселили первых четвероногих. Посетители пьют кофе, проводят время в уютной компании пушистых друзей и отдыхают от городской суеты.

Владелица рассказала, что прежде чем заселить в приют новых животных, их кастрируют, стерилизуют и делают прививки.

Гости кафе также могут забрать понравившееся животное к себе домой, но только подписав специальный договор. Следуя ему, питомца нельзя будет передаривать и в случае непредвиденных ситуаций вернуть обратно в котокафе. 

Анна уверена, что кафе в Новокузнецке с четвероногими друзьями имеет все шансы на существование и дальнейшее развитие.

#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омск#Омская область#Кошка#Кафе
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