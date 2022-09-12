В Сибири кошачий приют превратили в популярное место отдыха

Девушка создала проект с нуля. Сначала она составила бизнес-план, а затем арендовала помещение и вместе с мужем сделала там минималистичный ремонт. После в новое котокафе заселили первых четвероногих. Посетители пьют кофе, проводят время в уютной компании пушистых друзей и отдыхают от городской суеты.