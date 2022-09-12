«Трепал, швырял, подкидывал». В Омской области дети сыграли котом в футбол

Жестокой историей в паблике «Алло, Калачинск» поделились местные жители. Накануне вечером, около 17 часов, на стадионе в Калачинске несколько детей играли в футбол животным — местным котом.
«Старший подросток изрядно изгалялся над животным. Трепал, швырял, подкидывал в воздух, опять швырял на землю со всей дури. Брал за передние лапы, раскручивал, и кот опять улетал», — описывает происходящее местная жительница, дочь которой стала очевидицей случившегося.
Прохожие сделали детям несколько замечаний, но они никак не повлияли на поведение мальчиков. В итоге бедное животное пришлось насильно забирать со стадиона.
«Видно, что кот не бездомный. Не голодный и ухоженный. Тем более, дети сами признались, что взяли его с подъезда, и это вообще их кот. Дома так же издеваются?» — вопрошает омичка в паблике.
В комментариях под записью омичи поддержали местную жительницу и осудили детей, которые жестоко обращались с домашним животным. Омичи предположили, что в семье мальчиков происходящее — норма, и потому они так относятся к домашнему коту.