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«Трепал, швырял, подкидывал». В Омской области дети сыграли котом в футбол

12 сентября 09:47
Фото: 1MI

В Омской области дети играли котом в футбол

Пострадавшего кота вовремя заметили и забрали прохожие.

Жестокой историей в паблике «Алло, Калачинск» поделились местные жители. Накануне вечером, около 17 часов, на стадионе в Калачинске несколько детей играли в футбол животным — местным котом.

«Старший подросток изрядно изгалялся над животным. Трепал, швырял, подкидывал в воздух, опять швырял на землю со всей дури. Брал за передние лапы, раскручивал, и кот опять улетал», — описывает происходящее местная жительница, дочь которой стала очевидицей случившегося.

Прохожие сделали детям несколько замечаний, но они никак не повлияли на поведение мальчиков. В итоге бедное животное пришлось насильно забирать со стадиона.

«Видно, что кот не бездомный. Не голодный и ухоженный. Тем более, дети сами признались, что взяли его с подъезда, и это вообще их кот. Дома так же издеваются?» — вопрошает омичка в паблике.

В комментариях под записью омичи поддержали местную жительницу и осудили детей, которые жестоко обращались с домашним животным. Омичи предположили, что в семье мальчиков происходящее — норма, и потому они так относятся к домашнему коту.

Фото: vk.com/hello_kalachinsk
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